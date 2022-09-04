Atv yeni sezona hazır! İşte Atv yeni sezon dizileri | Video

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Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır en iyi yapımları ekrana getiren atv, yeni yayın dönemine merhaba dedi! Daha önceki yeni sezon tanıtım filmleriyle çok konuşulan atv, bu sene dizi oyuncularını bir araya getirdi. Reyting rekorları kıran dizilerin yer aldığı tanıtım filmi, geçtiğimiz akşam ilk kez atv Ana Haber Bülteni’nde izleyiciyle buluştu. Çekimleri atv Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından, Turkuvaz Medya Merkezi’ndeki stüdyolarda gerçekleştirilen yeni sezon tanıtım filmi yine çok renkli, yine çok çarpıcı.