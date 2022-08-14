ATV’nin heyecanla beklenen yeni dizisi ‘Bir Küçük Gün Işığı’nın fragmanı yayınlandı! ‘Bir Küçük Gün Işığı’ndan ilk kareler! | Video
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Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği ATV’nin merakla beklenen projesi “Bir Küçük Gün Işığı”nın İtalya’da çekimlerinde başlanmıştı. ‘Bir Küçük Gün Işığı’nın ilk fragmanı ise geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte ‘Bir Küçük Gün Işığı’ dizisinin fragmanından ilk kareler!