Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Sancak çekilsin leventler!”

TRT 1 ekranlarının deniz zaferlerini yaşatan dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm fragmanı ile heyecanı dorukta tutuyor. Hızır ve Oruç Reis Modon Kalesi üzerinde hakimiyet kurmak için savaşmaya hazırlanır. Modon’u alan Doğu Akdeniz’in de hakimi sayılacaktır. Barbaroslar yeni bölüm fragmanı izle! İşte TRT 1 Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı…

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Aslantepe'nin paylaştığı TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı muhteşem deniz zaferlerini anlatmaya devam ediyor. Sıra Modon Kalesi'nde! Savaşmaya hazırlanan denizlerin fatihleri Hızır Reis ve Oruç Reis sancağı çektiriyor. Barbaroslar yeni bölüm fragmanı heyecan yaratıyor. TRT 1 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28. Bölüm fragmanı izle! İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı…