SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber'de duyurdu: Ara tatil kaldırılacak mı?

26.11.2025 | 22:26

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ara tatil ile ilgili tartışmalara ilişkin "Henüz karar vermedik ama ara tatil kaldırılabilir" diyen Bakan Tekin, "Her bir tatilden sonra çocukların sürece adapte olmaları ciddi bir şekilde vakit alıyor." ifadelerini kullandı.