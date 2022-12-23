Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı izle |Nalan ilk kez babasıyla karşı karşıya! Kanal D ile Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayında | VİDEO

Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Camdaki Kız 62. bölüm ile ekranlara geldi. Yeni bölümün hemen ardından Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı izle ekranı Kanal D tarafından paylaşıldı. Yeni bölüm fragmanında, Hayri ile Nalan’ın birbirlerine sırılsıklam aşık olduğu ortaya çıktı. Nalan’ın babası ile karşı karşıya geldiği sahne ise fragmana damga vurdu. İşte, Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı ve gelecek hafta olacaklar…

Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı izle linki izleyiciler ile paylaşıldı. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayına girdi. Yeni bölüm fragmanında, Nalan'ın babasıyla ilk kez karşı karşıya geldiği görüldü. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle ekranı Kanal D ile yayında. İşte, Camdaki Kız 63. bölüm fragmanı…