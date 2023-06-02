Camdaki Kız 81. Bölüm fragmanı izle: "Biz babasız mı kalacağız?" | VİDEO 02.06.2023 | 00:20 Camdaki Kız 81. Bölüm fragmanı izle ekranı yayında. Nalan ve Hayri aşkına nokta koyan Laz Kızı, Hayri’den yalan söylememesi istemiştir. Ancak kontrolü kaybeden Hayri’nin sonu gelmektedir. Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yanıt buldu. Kanal D fragman ekranında gelecek haftadan ilk kareler gündemde. İşte, Camdaki Kız fragmanı izle linki… VİDEO DEVAM EDİYOR

Camdaki Kız fragmanı yayında. Kanal D ekranlarında her hafta Perşembe günleri izleyicisi ile buluşan yapım yavaş yavaş finale yaklaşıyor. Burcu Biricik, Enis Arıkan, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin kadroda yer aldığı ekip geçtiğimiz hafta final yemeğini yedi. Camdaki Kız 81. Bölüm fragmanı izle araştırmaları hız kazandı. İşte, Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle linki…