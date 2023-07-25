Dönence 4. Bölüm 2. Fragman @kanald 25.07.2023 | 17:17 Kanal D’nin yeni yaz dizisi Dönence 25 Temmuz Salı akşamı 4. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde, kardeşiyle arasındaki bağı güçlendirmek isteyen Gece’nin ablalığı ailesi tarafından sorgulanır. Öte yandan Gece, Özgür cephesinden büyük bir hayal kırıklığına uğrar. Dizinin son bölümünü Kanal D yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler, Dönence 4. bölüm izle ekranı için araştırmalarına başladı. Dönence son bölüm izle full HD, kesintisiz ve tek parça seçenekleriyle yayına verildi. İşte, 25 Temmuz 2023 Kanal D ile Dönence 4. bölüm izle linki… VİDEO DEVAM EDİYOR

Dönence 4. bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Emre Kınay, Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan, Atakan Hoşgören, Didem İnselel gibi isimlerin yer aldığı Dönence son bölüm izle linki dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Her Salı akşamı heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yapımı kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Dönence 4. bölüm izle linki Kanal D tarafından paylaşıldı. İşte, Kanal D ile Dönence son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

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