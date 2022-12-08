Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı izle! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Halis Ağa Ferit’e tokat atıyor | VİDEO

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 12. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına Halis Ağa Ferit’e tokat atması damga vurdu. Yeni bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ‘’Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı izle” şeklinde araştırmalarına başladı. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı izle!

Her Cuma akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 9 Aralık Cuma akşamı 12. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında ortalık karışıyor ve tüm gerçekler ortaya çıkıyor. Halis Ağa'nın ''Sizler yalandan riyadan başka ne bilirsiniz. Ahlaksızlar!'' diyerek Ferit'e tokat atması ise dikkat çekiyor. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 12. Bölüm 2. fragmanı izle...