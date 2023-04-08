İkizlerin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu duygulandırdı 08.04.2023 | 17:00 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'dan gelen ikiz kardeşlerin örnek davranışı kalpleri yumuşattı

Dün akşam(7 Nisan) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları elinden geldiğince yanıtladı.

Antalya'dan gelen ikiz kız kardeşler, yaşadıkları ufak bir olayı anlatarak Hatipoğlu'na sorularını sordular. Mikrofonu alan Elvanur önce kendini tanıttı. Daha sonra biz arabayla yolculuk yaparken yolda bir köpek gördük. Annemle babam arabadan inip baktılar. Fark ettik ki, bizden önce gelen araba o'na çarpmış sonra da kaçıp gitmişti. Biz biraz uğraştık ama maalesef köpek yaşamıyordu. Böyle olunca da annem ve babam toprak bir yere gömdüler. Kardeşimle çok üzülmüştük. O yüzden sormak istiyorum "Kedi ve köpeklere çarpıp kaçan insanları Allah affeder mi?" Hatipoğlu "Çarpıp giden kişi eğer durma fırsatı yaralı hayvana yardım etme şansı olduğu halde durmuyorsa, gidiyorsa Allah katında günahkardır. Ahirette o canlıyla karşı karşıya gelecektir mutlaka. Hayvanların da kul hakkı var, onları da Allah yarattı. Kendimiz kadar onların da hak ve hukuklarını gözetmeliyiz. O canlılara da en az kendimiz kadar dikkat edeceğiz. Bu bizim Müslümanlık vazifemiz sayılır. Ayrıca ailene ve sana böyle duyarlı davrandığı için teşekkür ediyorum, sizi de öyle yetiştirmeye çalıştığı için tebrik ediyorum." diyerek ikizlerin sorusunu yanıtladı.