Video Nihat Hatipoğlu İkizlerin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu duygulandırdı
İkizlerin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu duygulandırdı

İkizlerin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu duygulandırdı

08.04.2023 | 17:00

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle dolup taşmaya devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'dan gelen ikiz kardeşlerin örnek davranışı kalpleri yumuşattı

Dün akşam(7 Nisan) yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yine 7'den 70'e izleyicilerle dolup taştı. Hatipoğlu merak edilen tüm soruları elinden geldiğince yanıtladı.

Antalya'dan gelen ikiz kız kardeşler, yaşadıkları ufak bir olayı anlatarak Hatipoğlu'na sorularını sordular. Mikrofonu alan Elvanur önce kendini tanıttı. Daha sonra biz arabayla yolculuk yaparken yolda bir köpek gördük. Annemle babam arabadan inip baktılar. Fark ettik ki, bizden önce gelen araba o'na çarpmış sonra da kaçıp gitmişti. Biz biraz uğraştık ama maalesef köpek yaşamıyordu. Böyle olunca da annem ve babam toprak bir yere gömdüler. Kardeşimle çok üzülmüştük. O yüzden sormak istiyorum "Kedi ve köpeklere çarpıp kaçan insanları Allah affeder mi?" Hatipoğlu "Çarpıp giden kişi eğer durma fırsatı yaralı hayvana yardım etme şansı olduğu halde durmuyorsa, gidiyorsa Allah katında günahkardır. Ahirette o canlıyla karşı karşıya gelecektir mutlaka. Hayvanların da kul hakkı var, onları da Allah yarattı. Kendimiz kadar onların da hak ve hukuklarını gözetmeliyiz. O canlılara da en az kendimiz kadar dikkat edeceğiz. Bu bizim Müslümanlık vazifemiz sayılır. Ayrıca ailene ve sana böyle duyarlı davrandığı için teşekkür ediyorum, sizi de öyle yetiştirmeye çalıştığı için tebrik ediyorum." diyerek ikizlerin sorusunu yanıtladı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İkizlerin sorusu Nihat Hatipoğlu’nu duygulandırdı 03:22
İkizlerin sorusu Nihat Hatipoğlu'nu duygulandırdı 08.04.2023 | 17:00
Dini nikah ne zaman kıyılmalı? 07:44
Dini nikah ne zaman kıyılmalı? 07.04.2023 | 16:09
Rüya nedir? Kötü rüya gören ne yapmalı? 08:09
Rüya nedir? Kötü rüya gören ne yapmalı? 07.04.2023 | 16:08
Kimlerin bedduası tutar? Beddua edip pişman olan ne yapmalıdır? 08:39
Kimlerin bedduası tutar? Beddua edip pişman olan ne yapmalıdır? 06.04.2023 | 11:36
Cami içlerinde niçin isimler vardır? 03:25
Cami içlerinde niçin isimler vardır? 06.04.2023 | 11:35
Namaz vakitleri nelerdir? Namaz nasıl kaza edilir? 07:51
Namaz vakitleri nelerdir? Namaz nasıl kaza edilir? 05.04.2023 | 10:14
Büyü ve sihir yapmanın günahı nedir? 07:30
Büyü ve sihir yapmanın günahı nedir? 05.04.2023 | 10:12
Belanın defi için ne yapmalıyım? 05:49
Belanın defi için ne yapmalıyım? 04.04.2023 | 12:50
Dini nikah nasıl kıyılır? 11:05
Dini nikah nasıl kıyılır? 04.04.2023 | 12:49
Çeyizi erkek tarafı mı, kız tarafı mı hazırlar? 07:12
Çeyizi erkek tarafı mı, kız tarafı mı hazırlar? 03.04.2023 | 12:26
Almina sorduğu soruyla hem Nihat Hatipoğlu’nu hem de stüdyodakileri duygulandırdı | Video 04:35
Almina sorduğu soruyla hem Nihat Hatipoğlu’nu hem de stüdyodakileri duygulandırdı | Video 03.04.2023 | 12:26
Hasta olanlar nasıl namaz kılmalı? 05:04
Hasta olanlar nasıl namaz kılmalı? 03.04.2023 | 09:09
Kızım sabahları uyandığında elinde kına oluyor anlamı nedir? 02:20
Kızım sabahları uyandığında elinde kına oluyor anlamı nedir? 03.04.2023 | 09:07
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? 09:10
Gusül abdesti nedir, nasıl alınır? 03.04.2023 | 09:05
İstihare namazı nasıl kılınır? 08:09
İstihare namazı nasıl kılınır? 31.03.2023 | 14:01
Ölen kişi mutlaka sıcak suyla mı yıkanmalı? 01:20
Ölen kişi mutlaka sıcak suyla mı yıkanmalı? 30.03.2023 | 10:30
Kimler zekat verebilir? 02:46
Kimler zekat verebilir? 30.03.2023 | 08:32
Ölüm anında şeytandan nasıl korunuruz? 05:14
Ölüm anında şeytandan nasıl korunuruz? 29.03.2023 | 10:00
Hz. İbrahim Ethem’in duaların kabul olmaması üzerine uyarıları 05:08
Hz. İbrahim Ethem'in duaların kabul olmaması üzerine uyarıları 29.03.2023 | 09:59
Müsibete engel olan dua 01:33
Müsibete engel olan dua 29.03.2023 | 09:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA