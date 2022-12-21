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OTOMATİK OYNAT
01:08
A SPOR CANLI YAYIN İZLE! A Spor ile Ziraat Türkiye Kupası maçları izle 21.12.2022 | 16:39
02:17
Trabzonspor - Samsunspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:37
04:03
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Maçı TÜRKİYE KUPASI ASPOR CANLI İZLE 21.12.2022 | 16:36
06:02
04:31
09:02
Fenerbahçe 3 - 1 İstanbulspor MAÇ ÖZETİ GOLLER izle! 20.12.2022 | 21:30
02:04
Muhammed Gümüşkaya'dan Sabah TV'ye Jorge Jesus açıklaması 20.12.2022 | 11:35
00:14
Messi'ye Arjantin'de muhteşem karşılama! Şampiyon kupayla ülkeye indi... 20.12.2022 | 11:10
01:57
Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video 19.12.2022 | 09:16
01:28
Messi'nin gol atması için 2 bin kişilik lokma dağıttırdı 17.12.2022 | 14:20
05:12
02:17
Cüneyt Çakır'dan SABAH TV'ye özel açıklamalar 15.12.2022 | 23:44
01:02
Abdülkadir Ömür'den SABAH TV'ye özel şampiyonluk sözleri 15.12.2022 | 16:55
03:04
02:37
Fransa-Fas maçı sonrası Brüksel’de olaylar çıktı | Video 15.12.2022 | 08:56
02:29
Fas'ın başkenti Rabat’ta sevinç ve hüzün bir arada | Video 15.12.2022 | 08:56
01:14
Galatasaray - Lazio maçı CANLI İZLE | Video 13.12.2022 | 16:54
02:29
ARJANTİN - HIRVATİSTAN TRT1 CANLI İZLE DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇI 13.12.2022 | 16:19
04:51
Victor Nelsson: "Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum" | Video 11.12.2022 | 16:22
00:22
Messi ve Weghorst arasında gerginlik: "Ne bakıyorsun aptal" 10.12.2022 | 10:39
Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı unvanını elden bırakmayan A Spor, güçlü habercilik refleksine sahip dinamik yayınları, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan muhabir ağı, spor camiasının usta isimlerini konuk eden programları ve zengin yayın içeriği ile kendi kulvarında en çok izlenen spor kanalı olmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının canlı olarak yayınlandığı ASpor canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
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