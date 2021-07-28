Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması!
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda söz aldı. Yabancı oyuncu sayısına değinen Ağaoğlu, "Yerli oyuncuyu, yabancı oyuncuyla rekabet edebilir düzeye getiremedikten sonra koyulan yasakların hiçbir faydası olmayacağını düşünüyorum." dedi.