Ahmet Nur Çebi'den Yeni Malatyaspor maçına ilişkin flaş sözler!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi. 2-1 kaybettikleri Karagümrük maçı sonrası rakip futbolcuların sevinçleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Çebi, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili ilginç şeyler duyduğunu da ifade etti.