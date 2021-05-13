Ahmet Nur Çebi'den Yeni Malatyaspor maçına ilişkin flaş sözler!
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ramazan Bayramı'nda gazetecilerle bir araya geldi. 2-1 kaybettikleri Karagümrük maçı sonrası rakip futbolcuların sevinçleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Çebi, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili ilginç şeyler duyduğunu da ifade etti.