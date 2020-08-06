Alanyaspor'dan Caulker açıklaması! Fenerbahçe...
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4 transferi birden açıklayarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin Alanyaspor'dan Caulker'i kadrosuna katacağı konuşuluyordu. Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu transfere dair açıklamalarda bulundu.