Alkışlar hakem Bektaş Onur'a! 14 yaşındaki futbolcunun ayakkabısının bağcıklarını bağladı | Video
U14 Gelişim Ligi’nde oynanan Fenerbahçe -Büyükçekmece Tepecik Spor maçında hakem Bektaş Onur Eren, ayakkabısının bağcıkları sökülen İhsan Kuzey Karaca’ya yardım etti.
U14 Gelişim Ligi'nde oynanan Fenerbahçe -Büyükçekmece Tepecik Spor maçında hakem Bektaş Onur Eren, ayakkabısının bağcıkları sökülen İhsan Kuzey Karaca'ya yardım etti.
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