Alvaro Morata: "Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp" | Video
Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Alvaro Morata, sahada her şeyini vereceğini belirterek, "Geldiğim için çok mutluyum çünkü burası çok büyük bir kulüp. Umarım ligde, kupada ve Avrupa Ligi'ndeki tüm hedeflerimize ulaşırız" dedi.
Gelmeden önce Teknik Direktör Okan Buruk ile konuştuğunu ifade eden 32 yaşındaki futbolcu, "Bazı takım arkadaşlarımdan mesajlar da geldi. Onları da bir an önce tanımak istiyorum. Stattaki ambiyansı bir an önce canlı şekilde görmek istiyorum. Sahada her şeyimi vereceğime, forma için savaşacağıma söz verebilirim" şeklinde konuştu.
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