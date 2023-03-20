Amatör Lig maçında saha karıştı | Video 20.03.2023 | 08:36 Zonguldak’ta oynanan Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Amatör Lig maçında saha karıştı. Olaylarda Gökçebeyspor kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak Orhan Demircan 1. Amatör Lig play-off müsabakasında Beycuma Cezaevispor ile Gökçebeyspor, Fener Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın son düdüğü ile Beycuma Cezaevispor taraftarları ve oyuncuları, Gökçebeysporlu oyunculara saldırdı. Çıkan kavgayı ayırmak isteyen Gökçebeyspor kaleci antrenörü Ersin Aydemir yaraladı. Yere yığılan antrenör, bilincini kaybetmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.