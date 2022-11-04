Arda Güler'in canlı yayın heyecanı izleyenleri gülümsetti: "Ne diyeceğiz, ne soracağız abi?"
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UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev Fenerbahçe deplasmanında rakibini 2-0 mağlup eden 17 yaşındaki Arda Güler'in performansı geceye damga vurdu. Genç futbolcunun karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa vereceği röportaj öncesi yaşadığı heyecan sosyal medyada gündem oldu.