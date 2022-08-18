Austria Wien - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN izle! Austria Wien - Fenerbahçe maçı CANLI LİNK | Video

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Austria Wien'e konuk olacak. Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçen ve moral kazanan Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de eksik futbolcular, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Austria Wien - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22:00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. 'https://www.dsmartgo.com.tr/tv-izle/spor-smart/11909' linkinden maçı canlı olarak izleyebilirsiniz...