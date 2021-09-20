Video Spor Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımımıza uçakta sürpriz anons | Video
20.09.2021 | 15:09

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Türk Hava Yolları pilotu Selahattin Yılmaz, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek kupayı ikinci kez kazanan Millilerimizi yaptığı anonsla tebrik etti.

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Ampute Futbol Milli takımımız, Şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar." ifadelerini kullandı.

Uçak içerisinde kaydedilen görüntülerde, milli takım teknik heyetinin ve futbolcuların bu anonsa alkışlarla karşılık verdiği görüldü. Ayrıca Ampute Futbol Milli takımımız için İstanbul Havalimanı'nda da coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi.

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