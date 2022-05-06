Video Spor Anastasios Bakasetas'ın çorabını alan Trabzonsporlu taraftar 'Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor'
Anastasios Bakasetas'ın çorabını alan Trabzonsporlu taraftar 'Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor'

Anastasios Bakasetas'ın çorabını alan Trabzonsporlu taraftar 'Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor'

06.05.2022 | 08:29

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Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor maçında sahaya giren taraftar Ömer Koç, futbolcu Yunan Futbolcu Anastasios Bakasetas'ın sağ çorabını hatıra olarak aldı. Mutluluk anını sosyal medyada paylaşan ve çorabı çerçeveleten taraftar, kulübü ziyaret ederek hatıra olarak aldığı çorabı Bakasetas'a imzalattı.

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Trabzonspor'un ligin 35'inci haftasında oynadığı ve şampiyonluğunu ilan ettiği Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle birlikte coşkulu taraftarlar yeşil sahayı doldurdu. Sevinç gösterileri sırasında taraftarlar, futbolcu Bakasetas'ın etrafını sararak sevgi gösterilerinde bulundu. O sırada futbolcunun sağ çorabını alan taraftar Ömer Koç, Bakasetas'ın çorabını 'altın ayak' ifadeleriyle gösterdiği videosunu sosyal medyada yayınladı.


ŞAMPİYONLUK HATIRASI
Taraftarların büyük ilgi gösterdiği görüntüler sonrasında bordo-mavili kulüp, taraftar Ömer Koç'u davet etti. Yunan Futbolcu Anastasios Bakasetas'tan 'şampiyonluk hatırası' olarak aldığı çorabı çerçeveleten taraftar Koç ile futbolcu Bakasetas buluştu. Ziyaretine gelen taraftarla kucaklaşan Yunan Futbolcu Anastasios Bakasetas, Koç'un 'şampiyonluk hatırası' olarak aldığı çorabı imzalayarak forma hediye etti. Bordo-mavili kulüp, Bakasetas ile hayranının eğlenceli geçen buluşmasını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.


"AYAK TARAFI BANA DENK GELMİŞTİ"
Trabzonspor tarafından paylaşılan videoda çorabı almakta zorlandığını anlatan taraftar Ömer Koç, "Bakasetas'ın etrafını 20-30 kişi sarmıştı. Tişörtünü almaya çalıştım ama alamadım. Ayak tarafı bana gelmişti. İkisini de çıkarıp alayım dedim, birisini çektim yarıda kaldı, alamadım. Diğer ayağındaki çorabı aldım. Zor oldu ama aldım. Çorabı aldık ama görücüsü çok. Köyde herkes çorabı ziyarete geliyor" dedi.

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