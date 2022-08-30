Video Spor Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: "Kariyerimin en iyi başlangıcı" | Video
Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst:

Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: "Kariyerimin en iyi başlangıcı" | Video

30.08.2022 | 08:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: Kariyerimin en iyi başlangıcı | Video 06:01
Beşiktaş 3-1 Sivasspor | MAÇ SONU Weghorst: "Kariyerimin en iyi başlangıcı" | Video 30.08.2022 | 08:50
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONU Jorge Jesus: Gerçek seviyemiz bu değil | Video 04:45
Konyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONU Jorge Jesus: "Gerçek seviyemiz bu değil" | Video 30.08.2022 | 08:50
Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’nde attığı tüm goller burada | Video 15:07
Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı tüm goller burada | Video 29.08.2022 | 10:37
Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: Gol yememek önemliydi | Video 03:32
Trabzonspor 0-0 Galatasaray | MAÇ SONU Okan Buruk: "Gol yememek önemliydi" | Video 29.08.2022 | 09:50
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 01:16
Bakan Kasapoğlu’ndan yoğun spor diplomasisi | Video 28.08.2022 | 11:03
Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 01:40
Son düdük çaldı, Montella ve Balotelli birbirine girdi | Video 28.08.2022 | 08:48
Şampiyonlar Ligi’nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu | Video 29:14
Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu! 3 dev takım ölüm grubunda buluştu | Video 26.08.2022 | 10:50
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu! Mensah ve Thiam pistte döktürdü | Video 01:12
Kayserisporlu futbolcular düğünde coştu! Mensah ve Thiam pistte döktürdü | Video 26.08.2022 | 10:52
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE 29:14
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI İZLE 26.08.2022 | 10:05
UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 23:36
UEFA Şampiyonlar Ligi KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25.08.2022 | 17:02
Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK 02:24
Fenerbahçe - Austria Wien MAÇI CANLI İZLE LİNK 25.08.2022 | 16:31
Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Trabzonspor - Kopenhag maçı izle | Video 04:18
Trabzonspor - Kopenhag maçı CANLI İZLE! EXXEN ile Trabzonspor - Kopenhag maçı izle | Video 24.08.2022 | 16:10
Bakan Kasapoğlu ’Bir devrim’ diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak? 15:06
Bakan Kasapoğlu 'Bir devrim' diyerek KYK yurt kontenjanını duyurdu! Başvurular başladı, KYK ücreti ne kadar olacak? 24.08.2022 | 10:35
Trabzonspor Kopenhag MUHTEMEL 11’LER BELLİ OLDU | Şampiyonlar Ligi için son engel | Video 03:28
Trabzonspor Kopenhag MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU | Şampiyonlar Ligi için son engel | Video 24.08.2022 | 09:57
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş’ta | Video 00:48
Kerem Atakan Kesgin resmen Beşiktaş'ta | Video 24.08.2022 | 09:58
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 02:48
Fenerbahçe rekora koşuyor! Seri 17 maça çıktı | Video 24.08.2022 | 10:00
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 01:20
Galatasaray Icardi için teklifini sunuyor | Video 24.08.2022 | 10:02
Galatasaray’ın flaş transferi Dries Mertens: Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz | Video 08:31
Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens: "Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz" | Video 23.08.2022 | 12:44
Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ YORUM | Onyekuru taraftarı tahrik etti | Video 06:48
Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor MAÇ ÖZETİ YORUM | "Onyekuru taraftarı tahrik etti" | Video 23.08.2022 | 09:16
Murat Sancak: 4 milyon Euro’yu getiren Balotelli’yi alır | Video 03:20
Murat Sancak: "4 milyon Euro'yu getiren Balotelli'yi alır" | Video 23.08.2022 | 09:01

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği DG Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Wout Weghorst mücadelenin ardından konuştu. İlk yarıda sezonun en iyi oyunun ortaya koyduklarını söyleyen Hollandalı golcü, kariyerinde ise bu seneki bir başlangıç yaptığını hatırlamadığını ifade etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

DG Sivasspor karşısında sahanın en iyilerinden birisi olan ve önce Muleka'yı golle buluşturup ardından fileleri havalandıran Wout Weghorst, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Hollandalı futbolcu, "Harika bir maç çıkardık. Beşiktaş'ta bu sezon takım olarak oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık. 60. dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60'tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyi hale getirmeliyiz. Çok iyi maçtı, mutluyuz" dedi. Son 2 haftada 2 gol atan yıldız oyuncu, "Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistelerle rakamsal olarak değil sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir paçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum" açıklamasını yaptı.

"BÖYLE BİR BAŞLANGIÇ YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Geride kalan 4 haftada 2 gol atıp 3 de asist yaparak 5 gollük katkıda bulunan Weghorst, kariyerinde daha önce böyle bir başlangıç yaptığını hatırlamadığını belirterek "Böyle bir başlangıç yaptığımı sanmıyorum çünkü ilk 4 haftada 5 gollük bir katkı verdiğim bir sezon başlangıcı olduğuna emin değilim. Tabii ki gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Daha iyiye gideceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA