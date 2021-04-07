Beşiktaş - Alanyaspor maçı öncesi flaş sözler! 'Beşiktaş tesislerinde idman yapmaları ilginç...'

Süper Lig lideri Beşiktaş, bu akşam kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılara Cenk Tosun'dan iyi haber geldi. Hem Cenk'in hem de Dorukhan'ın corona virüs testleri negatife döndü. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.