Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! "Geçmiş olsun"

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini yenerek 2-0 yenerek Avrupa'ya gitmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir video paylaştı. Videoya, "Geçmiş olsun Fenerbahçe." notunu düştü.