Video Spor Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video
Bulgaristan'daki maçta göz göre göre

Bulgaristan'daki maçta göz göre göre "şike" yapıldı | Video

22.05.2022 | 17:03

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Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Küme düşmeyi yakından ilgilendiren mücadelede "kaleci hatalı" bir golle kendi evinde 1-0 geriye düştü. Daha sonra kazanılan penaltıyı ise kaçırdı. Daha sonra 1-1'i yakalayan Tsarsko Selo kulübü, Lokomotiv Sofia karşısında son dakikada tekrar penaltı kazandı. Galibiyeti durumunda rakibinin küme düşme ihtimali bulunan Tsarsko Selo Kulüp başkanı penaltıyı başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi. Seçilen futbolcu penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko maçın ardından küme düştü. Rakibi ise kümede kalmayı garantiledi. İddialar, kulüp başkanı ve takım kaptanı başta olmak üzere bazı futbolcular, yüklü miktarda para alıp şikeye karıştığı yönünde...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bulgaristan 1. Futbol Ligi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Küme düşmeyi yakından ilgilendiren mücadelede "kaleci hatalı" bir golle kendi evinde 1-0 geriye düştü. Daha sonra kazanılan penaltıyı ise kaçırdı. Daha sonra 1-1'i yakalayan Tsarsko Selo kulübü, Lokomotiv Sofia karşısında son dakikada tekrar penaltı kazandı. Galibiyeti durumunda rakibinin küme düşme ihtimali bulunan Tsarsko Selo Kulüp başkanı penaltıyı başka bir futbolcunun kullanması için sahaya girdi. Seçilen futbolcu penaltıyı kaçırdı ve Tsarsko maçın ardından küme düştü. Rakibi ise kümede kalmayı garantiledi. İddialar, kulüp başkanı ve takım kaptanı başta olmak üzere bazı futbolcular, yüklü miktarda para alıp şikeye karıştığı yönünde...

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