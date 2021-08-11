Video Spor Busenaz Sürmeneli’den oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine cevap | Video

Busenaz Sürmeneli’den oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine cevap | Video

Busenaz Sürmeneli’den oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine cevap | Video
11.08.2021 | 14:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Busenaz Sürmeneli’den oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine cevap | Video 06:29
Busenaz Sürmeneli’den oyuncu Kerem Bürsin’in madalya eleştirisine cevap | Video 11.08.2021 | 14:12
SON DAKİKA: Lionel Messi PSG’ye imzayı böyle attı! PSG’den futbol tarihine geçecek Lionel Messi transferi ve imza töreni 04:31
SON DAKİKA: Lionel Messi PSG'ye imzayı böyle attı! PSG'den futbol tarihine geçecek Lionel Messi transferi ve imza töreni 11.08.2021 | 12:46
Trabzonspor’da Cornelius ve Dorukhan imzayı attı! Törende 122 bin fidan detayı... 19:15
Trabzonspor'da Cornelius ve Dorukhan imzayı attı! Törende 122 bin fidan detayı... 10.08.2021 | 18:20
Beşiktaş’tan son dakika transfer bombası: Alex Teixeira Santos resmen Beşiktaş’ta! İşte Alex Teixeira’dan ilk görüntüler... 02:12
Beşiktaş'tan son dakika transfer bombası: Alex Teixeira Santos resmen Beşiktaş'ta! İşte Alex Teixeira'dan ilk görüntüler... 10.08.2021 | 17:22
Ve beklenen oldu! PSG, Messi’yi böyle açıkladı | Video 00:12
Ve beklenen oldu! PSG, Messi'yi böyle açıkladı | Video 10.08.2021 | 16:59
Mustafa Denizli: Alsancak Stadyumu’nun açılışını beş gözle bekliyorum | Video 01:26
Mustafa Denizli: "Alsancak Stadyumu'nun açılışını beş gözle bekliyorum" | Video 10.08.2021 | 16:42
Beşiktaş ile anlaşan Ghezzal, İstanbul’a geldi | Video 01:09
Beşiktaş ile anlaşan Ghezzal, İstanbul'a geldi | Video 10.08.2021 | 16:25
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan kariyerindeki bilinmeyenleri anlattı... 25:34
Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Ferhat Arıcan kariyerindeki bilinmeyenleri anlattı... 10.08.2021 | 11:52
Türkiye’ye dönen Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli’den Alltın Madalya açıklaması 01:29
Türkiye'ye dönen Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmenli'den Alltın Madalya açıklaması 10.08.2021 | 09:45
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, A Haber’e konuştu 02:25
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli, A Haber'e konuştu 10.08.2021 | 06:21
Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli yurda döndü 02:31
Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli yurda döndü 10.08.2021 | 06:12
Giresunspor 1 - 3 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ İzle! Giresunspor 1 - 3 Fenerbahçe hazırlık maçı geniş özeti tüm goller izle 03:41
Giresunspor 1 - 3 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ İzle! Giresunspor 1 - 3 Fenerbahçe hazırlık maçı geniş özeti tüm goller izle 09.08.2021 | 16:58
Trabzonspor’un yeni golcüsü Andreas Cornelius Trabzon’a geldi! 02:14
Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius Trabzon'a geldi! 09.08.2021 | 17:22
Trabzonspor yeni golcüsü Cornelius’u resmen açıkladı | Video 00:08
Trabzonspor yeni golcüsü Cornelius'u resmen açıkladı | Video 09.08.2021 | 15:24
Beşiktaş Alex Teixeira’yu böyle duyurdu! Siz istedeniz ben geliyorum 00:13
Beşiktaş Alex Teixeira'yu böyle duyurdu! "Siz istedeniz ben geliyorum" 09.08.2021 | 12:26
Trabzonsporlu futbolculardan Dünya Fındık Haftası’na destek | Video 00:28
Trabzonsporlu futbolculardan Dünya Fındık Haftası'na destek | Video 09.08.2021 | 10:19
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Tebrikler bizim çocuklar 01:49
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Tebrikler bizim çocuklar" 09.08.2021 | 08:49
Tokyo’da tarih yazan Olimpiyat kafilemiz, yurda döndü | Video 11:59
Tokyo'da tarih yazan Olimpiyat kafilemiz, yurda döndü | Video 09.08.2021 | 08:45
Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı? 09:35
Bir başarı öyküsü: Busenaz Sürmeneli. Nasıl olimpiyat şampiyonu oldu? Neler yaşadı? 08.08.2021 | 14:59
Bir devir sona erdi! Messi Barcelona’ya ağlayarak veda etti | Video 27:44
Bir devir sona erdi! Messi Barcelona'ya ağlayarak veda etti | Video 08.08.2021 | 13:42

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi başkanlık binasında ağırladı. Milli sporcu Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme'nin boynuna altın madalyasını taktığı eleştirilerine de cevap verdi. Sürmeneli, “Kim ne derse desin, yine asarım” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kilo finalinde Çinli rakibi Hong Gu'yu mağlup ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi ve antrenörü Cahit Süme'yi başkanlık binasında ağırladı. Başkan Bahadır, ardından Sürmeneli ve Süme'ye altın takıp, çiçek takdim etti. Genç şampiyonun altın madalyayı kazandıktan sonra madalyayı antrenörü Cahit Süme'nin boynuna takması sosyal medyada eleştiri konusu olmuş, hatta ünlü oyuncu Kerem Bürsin'de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Madalya Busenaz'ın boynunda olmalıydı" demişti ve sonrasında geri silmişti. Busenaz ise, Kerem Bürsin'in eleştirisine, "Kim ne derse desin, yine asarım" dedi. Öte yandan 23 yaşındaki genç milli sporcunun başarısı başkanlık binasının önünde toplanan halkın Türk bayrakları açıp konfeti patlatmasıyla bir kez daha kutlanmış oldu.

"KADIN BOKSUNDA BİZİ TEMSİL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Şampiyon Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme'yi ağırlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Eksik olmasınlar bizi kırmadılar geldiler. Başta hem kendisini hem antrenörünü tebrik ediyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak bizim bakış açımız; sporcularımızı şampiyon olduğunda değil, şampiyon olmadan sporcumuzun altyapısıyla temas etmek. Kadın boksunda bizi temsil ettiği için teşekkür ediyorum. Dediği cümleler çok güzel kadın yapamaz diye bir şey var, Yanlış bir algı var maalesef onu da yıkmış oluyoruz" diye ifade etti.

"BU MADALYA TÜRK KADININA, ÇOCUKLARIMIZA VE YANGINDA CANI ACIYANLARA GELSİN"
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Tarihte ilkleri yaşadık ringe çıkan kadın boksör oldum, ilk altın madalya alan kadın boksör oldum, 17 sene sonra kadınlar da altın madalya geldi, onun da ilkini yaşadığım için mutluyum. Kariyerimde daha önce beş kez Avrupa Şampiyonluğu, 3 kez Dünya Şampiyonluğu vardı ama olimpiyatın hiç tadını yaşamamıştık. Nasıl bir sevinç olduğunu bilmiyorduk ama Allah nasip etti, en büyüğüymüş. O duyguları damarlarımdaki kanı hissederek yaşadım. Bu madalya 'Türk kadını yapamaz' diyenlere gelsin. Türk kadın isterse her şeyi yapar. Bu madalya Türk kadınına, çocuklarımıza ve yangında canı acıyanlara gelsin" şeklinde konuştu.

"BU MADALYAYI CAHİT HOCAMIN BOYNUNA ASMAKTAN GURUR DUYUYORUM"
Kerem Bürsin'ne sosyal medyadaki paylaşımı hakkında da konuşan Sürmeneli, "Kerem abiyle böyle bir şey yaşadık daha sonra tatlıya bağlandı tabii ki. Bu madalyayı Cahit hocamın boynuna asmaktan gurur duyuyorum. Her zaman da asarım, kim ne derse desin yine asarım. Çünkü bu madalya beraber başarımızın mimarı o yüzden istediğim zaman asarım, bu benim hayatım. Kimse zorla yaptırmadı bana, ben isteyerek yaptım" dedi.
Antrenör Cahit Süme ise, "Busenaz'ın 50'ye yakın madalyası var, hepsi Onun evinde" diye belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA