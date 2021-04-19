Canlı yayında dikkat çeken yorum! 'Avrupa Süper Ligi'nde 2 Türk takımı olur! Fenerbahçe ve Galatasaray...'

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'dan dikkat çeken Avrupa Süper Lig'i yorumu! 'Bu organizasyon hayata geçerse o 20 takımın içinden kesinlikle Türkiye'den 2 takım olur. Bu kadar büyük bir nüfusu yok sayamazlar. Zaten bu teklif daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'a da gitti. Galatasaray'ın da bu işe sıcak baktığını düşünüyorum.'