Video Spor Canlı yayında dikkat çeken yorum! 'Avrupa Süper Ligi'nde 2 Türk takımı olur! Fenerbahçe ve Galatasaray...'

Canlı yayında dikkat çeken yorum! 'Avrupa Süper Ligi'nde 2 Türk takımı olur! Fenerbahçe ve Galatasaray...'

Canlı yayında dikkat çeken yorum! 'Avrupa Süper Ligi'nde 2 Türk takımı olur! Fenerbahçe ve Galatasaray...'
19.04.2021 | 15:03

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Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'dan dikkat çeken Avrupa Süper Lig'i yorumu! 'Bu organizasyon hayata geçerse o 20 takımın içinden kesinlikle Türkiye'den 2 takım olur. Bu kadar büyük bir nüfusu yok sayamazlar. Zaten bu teklif daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'a da gitti. Galatasaray'ın da bu işe sıcak baktığını düşünüyorum.'

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