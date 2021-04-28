Canlı yayında flaş sözler! "Galatasaray maçı kaybederse kalan maçlar formalite olur"

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulunan Ergin Aslan, "Galatasaray maçı kaybederse kalan maçlar formalite olur" ifadelerine yer verdi. İşte o sözler...