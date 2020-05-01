Video Spor Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim

Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim

Dario Melnjak: Futbol oynamayı çok özledim
01.05.2020 | 23:45
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Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dario Melnjak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona viriüsü nedeniyle karantinadan bulunan 27 yaşındaki oyuncu formda kalmak için evde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yıldız oyuncu Futbol oynamayı da çok özlediğini ifade etti.

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