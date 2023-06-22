Video Spor Edın Dzeko Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video
Edın Dzeko Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video

Edın Dzeko Fenerbahçe için İstanbul’a geldi | Video

22.06.2023 | 11:54

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Edin Dzeko, İstanbul'a geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde transfer harekatı devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko'yu İstanbul'a getirdi. Golcü oyuncuyu taşıyan uçak, sabah erken saatlerde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Dzeko, sonrasında sağlık kontrollerinin geçmek üzere alandan ayrıldı. İki aşamalı olarak yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Edin Dzeko, kendini sarı-lacivertli renklere bağlayan

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