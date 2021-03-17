Video Spor Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video

Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video

Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video
17.03.2021 | 17:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:14
Eski futbolcu Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı | Video 17.03.2021 | 17:03
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Erhan Önal son yolculuğuna dualarla uğurlandı | Video 04:12
Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane ismi Erhan Önal son yolculuğuna dualarla uğurlandı | Video 17.03.2021 | 15:55
Beşiktaş 3 - 2 M. Başakşehir MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar | Video 10:18
Beşiktaş 3 - 2 M. Başakşehir MAÇ ÖZETİ Tüm goller tartışmalı pozisyonlar | Video 17.03.2021 | 08:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları 05:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları 17.03.2021 | 00:07
Beşiktaş - M. Başakşehir maçı Canlı Yayın A SPOR izle! İstanbul Vodafone Park Stadı A Spor canlı yayın | Video 32:44
Beşiktaş - M. Başakşehir maçı Canlı Yayın A SPOR izle! İstanbul Vodafone Park Stadı A Spor canlı yayın | Video 16.03.2021 | 20:04
Beşiktaş - Başakşehir maçı A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Beşiktaş Vodafone Park Stadı'ndan canlı yayın | Video 26:11
Beşiktaş - Başakşehir maçı A SPOR CANLI YAYIN İZLE! Beşiktaş Vodafone Park Stadı'ndan canlı yayın | Video 16.03.2021 | 21:05
Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet şovu sosyal medyada olay oldu | Video 00:30
Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet şovu sosyal medyada olay oldu | Video 15.03.2021 | 09:32
Son dakika: Reha Kapsal'dan canlı yayında flaş iddia! Erol Bulut istifa edebilir... 01:05
Son dakika: Reha Kapsal'dan canlı yayında flaş iddia! "Erol Bulut istifa edebilir..." 14.03.2021 | 21:33
Erman Toroğlu Taylan Antalyalı'nın sarı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi 03:53
Erman Toroğlu Taylan Antalyalı'nın sarı kart gördüğü pozisyonu değerlendirdi 13.03.2021 | 23:11
Erman Toroğlu Falcao'nun golünü yorumladı: Usta işi bir gol 00:34
Erman Toroğlu Falcao'nun golünü yorumladı: "Usta işi bir gol" 13.03.2021 | 20:15
Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılışı sonrası Fatih Terim'in ilk basın toplantısında neler yaşanacak? | Video 05:54
Belhanda'nın Galatasaray'dan ayrılışı sonrası Fatih Terim'in ilk basın toplantısında neler yaşanacak? | Video 12.03.2021 | 14:23
Hıncal Uluç'tan flaş 'Fatih Terim' açıklaması 'Bu sene Galatasaray'ı...' | Video 13:32
Hıncal Uluç'tan flaş 'Fatih Terim' açıklaması 'Bu sene Galatasaray'ı...' | Video 12.03.2021 | 12:12
Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! Mustafa Cengiz'i kutluyorum 01:13
Hıncal Uluç'tan Belhanda yorumu! "Mustafa Cengiz'i kutluyorum" 11.03.2021 | 21:26
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! Sempatisi ve antipatisine göre... 01:15
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim sözleri! "Sempatisi ve antipatisine göre..." 11.03.2021 | 21:24
Hıncal Uluç: Belhanda olayını bu noktaya Fatih Terim getirdi 01:13
Hıncal Uluç: Belhanda olayını bu noktaya Fatih Terim getirdi 11.03.2021 | 21:21
SON DAKİKA: Galatasaray'da Belhanda olayının perde arkası ortaya çıktı! Fatih Terim'den yönetime... | Video 05:34
SON DAKİKA: Galatasaray'da Belhanda olayının perde arkası ortaya çıktı! Fatih Terim'den yönetime... | Video 11.03.2021 | 15:31
Son dakika! Erman Toroğlu'dan çarpıcı Belhanda yorumu | Video 13:57
Son dakika! Erman Toroğlu'dan çarpıcı Belhanda yorumu | Video 10.03.2021 | 14:31
SON DAKİKA: Galatasaray'da Younes Belhanda depremi! Belhenda neden, nasıl gönderildi? Şimdi ne olacak? | Video 05:59
SON DAKİKA: Galatasaray'da Younes Belhanda depremi! Belhenda neden, nasıl gönderildi? Şimdi ne olacak? | Video 10.03.2021 | 13:09
Mesut Özil’e benzerliği ile dikkat çeken genç: Onunla gurur duyuyorum | Video 05:45
Mesut Özil’e benzerliği ile dikkat çeken genç: "Onunla gurur duyuyorum" | Video 09.03.2021 | 16:05
Fenerbahçeli futbolcuların Konyaspor maçı galibiyeti sonrası uçaktaki kutlaması kamerada | Video 01:39
Fenerbahçeli futbolcuların Konyaspor maçı galibiyeti sonrası uçaktaki kutlaması kamerada | Video 09.03.2021 | 08:51

Milli takımın ve Galatasaray’ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal, bugün İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Milli Takımı'nın ve Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Erhan Önal, bugün İzmir'in Bornova ilçesindeki İzmir Kent Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Pandemi sebebi ile mezarlıkta yapılan cenaze töreninde, cenaze namazı kılınıp helallik alındıktan sonra Erhan Önal defnedildi. Sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlanan Erhan Önal'ın cenazesine eski takım arkadaşları Arif Kocabıyık, Metin Yıldız, Hayrettin Demirbaş ve çok sayıda Galatasaray taraftarı da katıldı. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli ise ayakta durmakta zorlanan ve gözyaşlarına hakim olamayan sevgilisi, Erhan Önal'ın kızı olan Bige Önal'ı bir an olsun yalnız bırakmadı.

TAKIM ARKADAŞLARINDAN VEFA ÖRNEĞİ
Cenaze törenine katılan Erhan Önal'ın eski takım arkadaşlarından Arif Kocabıyık, "Adam gibi adamı kaybettik. Hem iyi futbolcuydu, hem iyi adamdı. Erken ayrıldı aramızdan, herkes gibi çok üzgünüz. Doğmak kadar ölmek de hayatın gerçeği" derken, Metin Yıldız ise duygularını söyle dile getirdi: "Türk futbolunun başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik, çok üzüntülüyüz. Burada olması gereken birçok insan maalesef burada değil. Herhalde bu durum pandemiden olsa gerek. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi Allah mekanını cennet eylesin." Galatasaray'ın, Erhan Önal'ın da yer aldığı kadrosunda kaleci olarak görev yapan Hayrettin Demirbaş ise, "Gerçekten çok üzgünüz. Erhan ağabeyi çok seviyorduk, 7-8 senemiz beraber geçti. Büyük başarıları beraber gördük, ondan öğrendiğimiz çok şey vardı. Onu burada böyle görmek bizi yıktı ama hayat böyle işte" diye konuştu.

BUNDESLİGA'DA OYNAYAN İLK TÜRK ASILLI GÖÇMEN
7 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'den Almanya'ya giden Erhan Önal, futbola Türk Gücü Münih kulübünde başladı, 1973'te Bayern Münih kulübünün amatör takımına geçti. 1976-77 sezonunda Bayern'in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan 'İlk Türk asıllı göçmen çocuğu' oldu. Erhan Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. Önal Türkiye'de ise Fenerbahçe ve uzun yıllar da Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA