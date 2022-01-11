Fatih Terim, Galatasaraylı futbolcularla vedalaşarak Florya'dan ayrıldı

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Galatasaray ile dün yolları ayrılan teknik direktör Fatih Terim, ailesi ile geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
Kendisi için tesislere gelen taraftarları selamlamak üzere aracından inen Terim, sarı kırmızılı taraftarlara el salladı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük destek veren ve lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara veda ettikten sonra aracına binerek ailesi ile birlikte tesislerden ayrıldı. Fatih Terim, basın mensuplarının açıklama isteğine ise olumsuz yanıt verdi.