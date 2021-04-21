Fatih Terim'den çarpıcı Avrupa Süper Ligi yorumu!
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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, kendi evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla zirve yürüyüşünde yara alan Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Terim, maç değerlendirmelerinin yanı sıra Avrupa Süper Ligi hakkında da açıklamalarda bulundu.