Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Premier Lig'den bir golcüyü gündemine aldı. West Ham forması giyen ve İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Michail Antonio için atağa kalkan sarı-lacivertliler, transferi bitirmenin planlarını yapıyor. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.