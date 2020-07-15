Video Spor Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı

Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı

Fenerbahçe'den Michail Antonio atağı
15.07.2020 | 17:37

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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Premier Lig'den bir golcüyü gündemine aldı. West Ham forması giyen ve İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Michail Antonio için atağa kalkan sarı-lacivertliler, transferi bitirmenin planlarını yapıyor. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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