Video Spor Galatasaray 2-1 Antalyaspor MAÇ SONU | Okan Buruk: "Hedefimiz galibiyet sayısını arttırmak" | Video
Galatasaray 2-1 Antalyaspor MAÇ SONU | Okan Buruk:

Galatasaray 2-1 Antalyaspor MAÇ SONU | Okan Buruk: "Hedefimiz galibiyet sayısını arttırmak" | Video

22.01.2023 | 08:39

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanılan Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hedeflerinin galibiyet serisinin sayısını arttırmak olduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibi eksikliklerinden dolayı farklı bir oyun oynamaya itti. Defansif yönü ortaya çıkan, pastan çok mücadeleye dayalı bir rakip karşımızda gördük. İlk yarı oyun çok yavaşladı. Maçta top 49 dakika oyunda kalmış. İlk yarının sonuna da 2 dakikalık komik bir şekilde ekleme oldu. Bu VAR hakemleri tarafından yapılan bir ekleme. Maçın sonuna da 9 dakika oldu. Bu farklılık tüm takımlar için anlayamadığımız süreler oluyor. Bunun standardı olursa bütün takımlar için kolay olacak. Maçın ikinci yarısında ayağa paslarla, kanatları kullanarak başladık ve golü bulduk. Rakibimizin duran toptan attığı gole çabuk cevap verdi. Rakibimiz ilk ayrıda net pozisyonu vardı. Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Antalyaspor'u da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Hedefimiz bundan sonraki maçlarda yine aynı çizgimizi devam ettirmek" diye konuştu.

"MAÇLAR ARASINDAKİ FARKLARI TAM OLARAK ANLAYAMIYORUZ"
Oyuna eklenen sürelerin sorulması üzerin Buruk, "Ben sadece bunu kendi adımıza söylemedim. Diğer takımlar adına da söyledim. Her maç farklı bir uygulama var. Maçlar arasındaki farkları tam olarak anlayamıyoruz. Ya ilk yarıda süreye tutan arkadaşlarımız düğmeye basmayı unuttu, durdurmadı veya farklı bir şey oldu kafalarından, 2 dakika koydular. İkinci yarıda herhalde durdurarak gittiler. İlk yarıda 4-5 dakika arası verilmesi gerekiyor. Oradaki yanlışlardan dolayı sahadaki hakemler tepki alıyor. Onlar da suçsuz yere aslında itiraza maruz kalıyorlar. İdeal bir şey olursa herkes rahat edecek. Aslında üzüntümüz taraftarımıza verilen cezalar. Burada suçsuz insan da maça gelemedi. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Doğru şekilde maçı izleyenlerle, hata yapanı ayırmak gerekiyor. Bugün Galatasaray taraftarına verilen ceza da hepimizi için üzücüydü. Kulüpler bu anlamda zorluklar yaşıyor. Kulüplerin kafasında soru işaretleri oluşturacak şeylere biraz daha dikkatli kararlar verilmesi gerekiyor. Galatasaray da adil, adaletli oyunun peşinden gitmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in durumuyla ilgili olarak ise Okan Buruk, "Karakter, kişilik olarak Patrick ve Seferovic'i çok seviyorum. Çok da çalışıyorlar. Oynadılar, oynamadılar aynı performansı gösteriyorlar. Bazı mevkilerde yoğunluk oluyor. Santrfor bölgesinde iki tane bu senenin başarılı oyuncusu var. Bununla ilgili oyuncularımızla görüşmelerimiz oluyor. Sol bek mevkiinde bir kalabalık var. Onunla ilgili düşüncemiz olacak. Forvette Icardi, Gomis ve Barış, Seferovic'in daha önünde. Şu anda net olarak bir şey yok. Oyuncuları bizim oyuncumuz. İlerleyen günlerde daha net bir şekilde görürüz" açıklamasında bulundu.

"KALEYE ÇOK UZAK OLAN POZİSYONA OFSAYT VERİLDİ VE KALEYE YAKIN POZİSYONDA OFSAYT VERİLMEDİ"
Antalyaspor maçında yedikleri gol için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Pozisyonu izledim. Aslında arkadaki fark biri kaleye çok yakın, bugünkü pozisyonda. Biri kaleye çok uzaktı. Kaleye çok uzak olan pozisyona ofsayt verildi ve kaleye yakın pozisyonda ofsayt verilmedi. Hakemlerin takdiri. VAR'daki hakemi uyardı mı bilmiyoruz. Belki VAR kayıtları açıklanır. Geçen verilen ofsaytta vurup, vuramayacağı bilmediğimiz pozisyonda ofsayt verildi. Ofsayt verilmesi gerekirdi gibi gözüküyor ama verilmedi. Yapacak bir şey yok. Hakem hocalarımız bunla ilgili daha net konuşacaktır" dedi.

"HEDEFİMİZ BU GALİBİYET SAYISINI ARTTIRMAK"
Üst üste alınan galibiyetlerin sarı-kırmızılı camianın yakaladığı bir başarı olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Camia olarak bu sene kenetlendik. Bu galibiyet serisi Galatasaray'a ait. Hep beraber bunu yakaladık. İçerideki işimizi doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz oyuncularımızla birlikte. Hedefimiz bu sayıyı arttırabilmek. Bu da bir motivasyon aslında. Oyuncularımıza maç öncesinde söylüyorum. Bu rekorların altına imza atacak olan oyuncular. Takım içerisinde birliktelik de çok önemli. Önemli oyuncular, kaliteli oyuncular var. Onlarla birlikte daha iyisini yapmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Transfer acelelerinin olmadığını söyleyen Buruk, "Değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Kazımcan da, Ross da antrenmanlara başladı. Yusuf'un ayağında tekrar ağrıları oldu. Tam kadro çalışmaya başladık. Acelemiz yok. Bize direkt olarak katkı sağlayacak oyuncular hakkında değerlendirmelerimiz olacak. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

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