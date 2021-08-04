Galatasaray idmanında Fatih Terim'den bir ilk!

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Jonhstone ile karşılaşacak olan Galatasaray, son hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesi yapılan son idmana bir ekran getirtti ve rakip analizini bu şekilde gerçekleştirdi.