Galatasaray'a 22'lik kanat! Bordeaux'dan Samuel Kalu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da kanat transferi için aranan isim bulundu. Onyekuru'nun takımına dönmesi, Feghouli'nin de elden çıkarılmak istenmesi üzerine sarı kırmızılı takım Bordeaux'dan Samuel Kalu'ya yöneldi. A Spor yorumcusu Ilgaz Çınar, Son Sayfa programında Galatasaray'ın Samuel Kalu transferini bitirmek üzere olduğunu ve Kalu transferi gerçekleşmezse hedefin Anthony Musaba olacağını söyledi.