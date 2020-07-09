Galatasaray'da ilk hedef Mert Günok

Corona virüsü sonrası ilk haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında ayağı kırılan Muslera yerine arayışlarına devam eden Galatasaray, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Sarı kırmızılı takım Başakşehir'den Mert Günok'u listesine aldı. Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2015 yılına kadar forma giydi ve 51 maça çıktı.