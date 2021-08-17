Galatasaray’da Marcao Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video

Süper Lig’in 1. haftasında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım mücadeleyi 2-0 kazanırken maçta yaşanan olaylar ise geceye damgasını vurdu. Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na önce kafa sonra da yumruk attı. İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki toplayan o görüntüler