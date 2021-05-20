Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı!
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Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı! 20.05.2021 | 14:35
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Antalyaspor maçı öncesi Beşiktaş kafilesine taşlı saldırı! 18.05.2021 | 21:54
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GOL | Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş 18.05.2021 | 20:57
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Ünlü sporculardan 19 Mayıs mesajı 18.05.2021 | 16:52
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Burak Yılmaz'dan motivasyon konuşması! 'Şampiyon biz olacağız' 18.05.2021 | 10:59
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Trabzon ekibinin golcüsü Batuhan Karadeniz'in motivasyon konuşması... 17.05.2021 | 00:47
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Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'dan şampiyonluk sözleri! 16.05.2021 | 12:07
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, transferde isimleri Galatasaray'la anılan Mario Lemina ve Aytaç Kara isimlerine açıklık getirdi. Türk ayrıca Luyindama'nın satılması durumunda yerine daha uygun bir stoper arayışının sürdüğünü de açıkladı.