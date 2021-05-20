Galatasaray'da transferde son durum ne? Canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. A Spor yorumcusu Serhan Türk, transferde isimleri Galatasaray'la anılan Mario Lemina ve Aytaç Kara isimlerine açıklık getirdi. Türk ayrıca Luyindama'nın satılması durumunda yerine daha uygun bir stoper arayışının sürdüğünü de açıkladı.