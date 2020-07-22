Video Spor Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!

Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!

Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
22.07.2020 | 12:50

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OTOMATİK OYNAT

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GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 00:47
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 02:17
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
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GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 00:35
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 01:00
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Ekonomik nedenler ve yeni yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi sona erecek ve düşük bonservis bedelli Türk futbolculara yönelen Aslan, kulübü Bundesliga'da küme düşen Kenan Karaman ile görüştü. Milli yıldızın menajeri ile yapılan görüşme Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti.

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