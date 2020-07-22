Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Ekonomik nedenler ve yeni yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi sona erecek ve düşük bonservis bedelli Türk futbolculara yönelen Aslan, kulübü Bundesliga'da küme düşen Kenan Karaman ile görüştü. Milli yıldızın menajeri ile yapılan görüşme Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti.