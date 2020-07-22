Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
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Mariano Galatasaray'a veda etti 22.07.2020 | 13:36
02:17
Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi! 22.07.2020 | 12:50
01:00
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 2-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 01:01
00:47
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-0 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
02:17
GOL | 68 Aksaray Belediyespor 1-1 1928 Bucaspor 22.07.2020 | 00:50
00:40
Fenerbahçeli Muriqi’ye astronomik teklif! 21.07.2020 | 22:37
00:35
GOL | 24 Erzincanspor 4-2 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:26
01:45
GOL | 24 Erzincanspor 3-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:07
00:51
GOL | 24 Erzincanspor 2-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:06
GOL | 24 Erzincanspor 4-1 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 22:04
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 2-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:39
01:00
GOL | 24 Erzincanspor 1-0 Artvin Hopaspor 21.07.2020 | 21:38
01:07
Emre Bol'dan flaş yorum! "Fenerbahçe Altay ile..." 21.07.2020 | 20:09
01:24
Fenerbahçe'ye 2 stoper birden! 21.07.2020 | 19:49
01:19
Emre Bol'dan Mesut Özil sözleri! Fenerbahçe... 21.07.2020 | 19:33
00:55
Trabzonspor Kupa'ya odaklandı 21.07.2020 | 14:20
01:11
Galatasaray'da gözler Trezeguet'ye çevrildi 21.07.2020 | 14:19
01:20
Fenerbahçe'de neşter vuruluyor 21.07.2020 | 14:18
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Fenerbahçe'nin tarihi başarısızlığı 21.07.2020 | 14:18
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Fenerbahçe'de gözler harcama limitlerinde 21.07.2020 | 14:17
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Ekonomik nedenler ve yeni yabancı kısıtlamasından dolayı sözleşmesi sona erecek ve düşük bonservis bedelli Türk futbolculara yönelen Aslan, kulübü Bundesliga'da küme düşen Kenan Karaman ile görüştü. Milli yıldızın menajeri ile yapılan görüşme Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti.