Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den duygulandıran sözler! Türkiye benim ikinci vatanım dedi harekete geçti... | Video
Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yaşanan 'asrın felaketi' sonrası Hollanda Ligi'nde farkındalık başlatan Sneijder, İtalya Ligi ile ilgili planlarını anlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
00:17
Robert Lewandowski’den depremzedelere yardım çağrısı | Video 17.02.2023 | 13:08
01:38
Galatasaray, Adekugbe'yi açıkladı | Video 17.02.2023 | 08:59
04:03
00:59
Trabzonspor tribünlerinde duygulandıran koreografi! 16.02.2023 | 20:50
01:22
01:22
01:22
Şampiyonlar Ligi'nde depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu | Video 15.02.2023 | 10:35
01:10
01:21
Lazar Markovic, Trabzon'da | Video 15.02.2023 | 08:14
00:26
Barcelona'dan depremzedeler için bağış çağrısı | Video 14.02.2023 | 22:20
03:33
03:12
00:34
Cenk Tosun'dan küçük Cavit'e forma sözü | Video 14.02.2023 | 08:11
02:02
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, depremzedelerle görüntülü görüştü | Video 13.02.2023 | 12:46
00:09
02:06
01:15
00:40
İlkay Gündoğan deprem bölgesine yardım kamyonu gönderdi | Video 12.02.2023 | 15:10