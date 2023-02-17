Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'den duygulandıran sözler! Türkiye benim ikinci vatanım dedi harekete geçti... | Video

Bir dönem Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yaşanan 'asrın felaketi' sonrası Hollanda Ligi'nde farkındalık başlatan Sneijder, İtalya Ligi ile ilgili planlarını anlattı.