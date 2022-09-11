Video Spor Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video
Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video

Gazeteciler Bayram Bektaş’ı protesto ederek salondan ayrıldı | Video

11.09.2022 | 20:43

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Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Samsunspor maçının ardından basın toplantısına gelen Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş gazeteciler tarafından protesto edildi.

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Süper Toto 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında Teknik Direktör Bektaş'ın toplantı salonuna girdiği anda ilginç anlar yaşandı. Bektaş, Samsun'da görev yapan bazı gazetecileri tesise almadığı gerekçesiyle basın mensupları tarafından protesto edildi. Maç sonrası basın toplantı salonuna giren Bektaş cümlelerine başlamak üzereyken Samsun'dan maçı takip etmek için Rize'ye gelen gazeteciler oturdukları yerden kalkarak salonu terk etti. Bu esnada "Saygı gösterene saygılar, saygı göstermeyene kolay gelsin" diye cümle kuran Bektaş'a gazeteciler "Saygı duymayana saygı duymuyoruz" şeklinde cevap verince Bektaş ise "Sizin yaptığınız ayıptır" dedi.

Protestonun son bulmasının ardından maçı değerlendiren Bektaş bir gazetecinin sorusu üzerine olayı değerlendirdi. Geride kalan Rizeli gazetecilere "Siz olmasanız biz boşuna konuşuruz' diyerek seslenen Bektaş "Burası basın odası, basın toplantısına katılmak isteyen basın mensupları gelir, gelmeyen kendi bilir. Saygı duyuyorum. Ben dediğim gibi objektif yorumumu yaparım. Sizlerde değerli basın mensupları olarak sizlerden de objektif bir yorum beklerim. Ortaya iyi bir mücadele koyulmadığı zaman zaten eleştirilecek olan benim. Ben de eleştirilere açığım. Bu takım bir mücadele örneği koyuyor ortaya. Kaybettiği maçlarda ortada, kazandığı maçlarda ortada. Hep sonuçlandırmayla alakalı sıkıntı. Bugün de aynısını yaşadık. Dediğim gibi siz objektif olduktan sonra sizin çalıştığınız kuruma veya vatandaşlara yayınlamakla hükümlüsünüz. Bu yüzden size saygı duyuyorum. Siz olmazsanız biz boşuna konuşuruz. Sizlerin aracılığıyla buradayız. Ben geçen söylediğim şeylerde haklıyım. Boş konuşmam. Ben hiçbir zaman boş konuşmam. Hata da yapabilirim, özür dilemesini de biliyorum. Ben böyle öğrendim. Ailemden de bu terbiyeyi aldım. Dolayıyla herkes istediği gibi yorum yaptığı zaman hoş olmuyor. Ben buna üzülüyorum" dedi.

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