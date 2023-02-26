Video Spor Genç futbolcu, Taner Savut'u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video
Genç futbolcu, Taner Savut'u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video

Genç futbolcu, Taner Savut'u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı | Video

26.02.2023 | 13:07

TFF 3. Lig takımlarından Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği’nde forma giyen futbolcu Ahmet Özer, Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden ve bir dönem birlikte çalışma fırsatı bulduğu Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

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