Video Spor Göksel Gümüşdağ açıkladı! Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e Avrupa mesajı

Göksel Gümüşdağ açıkladı! Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e Avrupa mesajı

Göksel Gümüşdağ açıkladı! Başkan Erdoğan'dan Başakşehir'e Avrupa mesajı
27.07.2020 | 19:35

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Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başakşehir yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabulünün ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Başkanımız oyuncularımızla yöneticilerimizle güzel sohbetler gerçekleştirdi. Kupanın önemli bir mücadelen sonra geldiğini tebrik ettiğini söyledi fakat esas Türkiye'nin uluslararası alanda temsil edilmesinin çok daha anlamlı olduğunu söyledi. İnşallah Kopenhag maçında iyi bir netice bekliyorum sizden." ifadelerini kullandı.

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