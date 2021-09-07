GOL | Türkiye U21 1-1 İskoçya U21
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GOL | Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 07.09.2021 | 21:19
01:04
GOL | Türkiye U21 0-1 İskoçya U21 07.09.2021 | 19:49
01:15
GOL | Batman Petrolspor 0-1 Hendekspor 07.09.2021 | 17:11
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2023 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, 75. dakikada Enis Destan'ın attığı golle İskoçya karşısında skoru 1-1'e getirdi.