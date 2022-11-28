Göztepe-Altay derbisinde olay! Taraftara işaret fişeği atıldı, kaleciye korner direğiyle saldırıldı | Video

Göztepe - Altay maçında bir Göztepe taraftarının işaret fişeğiyle vurulması ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırının ardından maç tatil edildi. İzmir'de saat 19.00'da başladıktan sonra 19'uncu dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen derbi maçını izlemeye gelen konuk Altay taraftarları 7 saat statta tutuldu. Kamera kayıtlarında Göztepe taraftarlarına işaret fişeği atan şüphelinin yanı sıra olayların tırmanmasında müdahil olduğu belirlenen kişilerin yakalanmasının ardından güvenlik gerekçesiyle statta tutulan ve passolig verilerine göre 690 Altay taraftarı için saat 02.00'de tahliye işlemi başlatıldı. Polis ekiplerinin stat çevresi ve güzergah boyunda aldığı önlemlerin ardından Altay taraftarları otobüslere bindirilerek, stattan çıkarıldı.