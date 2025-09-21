Video Spor Hakan Bilal Kutlualp: "Sadettin Saran seçilirse, yarın ilk iş, kulüpteki Galatasaraylıları göndermek" | Video
21.09.2025 | 16:58

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, sarı-lacivertlilerin bu sene ve önümüzdeki sene mutlaka şampiyon olması gerektiğini vurgulayarak, "Yapı'lar var, bunlar tek kişinin yapacağı şeyler değil. Fenerbahçe'de farklı görüşler olsa bile birbiriyle itişip-kakışmasına gerek yok. Bu akşamdan itibaren tek yumruk olacağız. Kim kazanırsa kazansın şampiyon biziz. Burada en büyük görev 30 milyon taraftarın sorumluluğunu taşıyan kongre üyeleridir" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının ikinci gününde oy verme işlemi devam ediyor. Bu kongrede daha önce adaylığını açıklayan ve geçtiğimiz günlerde başkan adayı Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp de oy vermek için alana geldi. Kongre üyelerinin ilgisiyle karşılanan Kutlualp daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlualp, "26 Nisan'dan başlayan bir süreç var. O süreç bugüne kadar kazasız, belasız geldi. Fenerbahçe'nin sağduyusu bizi bu güne kadar getirdi. Zaman zaman biliyorsunuz demokrasilerde arada talep olur. Fenerbahçe'de de bir isteği oldu. Uzun süren 4+7 yıllık şampiyonluk özlemi vardı. Bu özleme yaklaşmak için bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğuna inananlar imza topladılar ve bugüne geldik. Seçim sürecinde bazen tansiyonun yüksek olduğu dönemler oluyor. Ufak tefek kalp kırıklıkları oluyor. Biz onu dün akşamda bıraktık. Bu akşamdan itibaren de hem Sadettin beyin, hem Ali beyin, her ne kadar bana kendisi 'diğer aday' diye hitap etse de ben yine terbiyemi koruyarak benim başkanımdır. Başkanımızın da söylediği gibi Fenerbahçemizin birliğe, bütünlüğe ihtiyacı var. Seçimler olur, seçimler biter. Kazanan kimseyi rencide etmeden sevinsin, kaybeden üzülmesin. Bu akşamdan itibaren hemen Kasımpaşa maçını seyretmeye gideceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin bu sene ve önümüzdeki sene mutlaka şampiyon olması lazım. Yapı'lar var, bunlar tek kişinin yapacağı şeyler değil. Fenerbahçe'de farklı görüşler olsa bile birbiriyle itişip-kakışmasına gerek yok. Bu akşamdan itibaren tek yumruk olacağız. Kim kazanırsa kazansın şampiyon biziz. Burada en büyük görev 30 milyon taraftarın sorumluluğunu taşıyan kongre üyeleridir. Biz kongremizin kararına hep beraber saygı duyacağız. Ağzımızı kapatacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE HER GÖREVİ KABUL EDECEK BİR ADAMIM"
Sadettin Saran'ın seçilmesi halinde kendisine Futbol A.Ş. başkan vekili görevi teklifi edeceğini söylemesine ise Kutlualp, "Kendisine teşekkür ederim. Ben kasiyer olmaya razı olmuşsam Fenerbahçe'de, onun üstüne sıralı her görevi kabul edecek bir adamım. Yeter ki faydam olacağına inanayım. Fenerbahçe bu sene şampiyon olmazsa arkasındaki şampiyonluğu yakalayamayız. Bu sene şampiyon olmalıyız ki arkası hemen gelsin. Yoksa bu fark, katlayarak artar. O yüzden zaten bu talepte bulunduk. Bize biraz kızdılar ama bu camia bu kadar kupasızlığı kaldıramaz. Benim şahıslarla bir derdim yok. Benim derdim Fenerbahçe" değerlendirmesinde bulundu.

"EN DOĞRU ANKET SEÇİM SANDIĞINDA ÇIKACAK ANKETTİR"
Hakan Bilal Kutlualp, seçim sonucu öngörüsüyle ilgili ise şunları söyledi:
"Fenerbahçe taraftarını temsil eden kongrenin kararını kimse önceden tahmin edemez. Burada farklı kriterler var. Başarısızlık kriteri var, yeni bir değişim isteyenlerin kriteri var. En doğru anket buradaki seçim sandığında çıkacak ankettir. Saygıyla bekleyeceğiz."

Kutlualp, Sadettin Saran'ın seçilmesi durumunda yarın ilk icraatinin kulüpte ne kadar Galatasaraylı varsa göndermek olduğunu sözlerine ekledi.

