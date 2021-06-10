Hakan Çalhanoğlu: Finalde İtalya ile karşılaşmak güzel olur
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Hakan Çalhanoğlu, EURO 2020'deki İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Sahaya çıkıp en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.