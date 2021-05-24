Hakan Çalhanoğlu'dan transfer sözleri! "Geleceğim hakkında..."
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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampına katılmak için İtalya'dan gelen Hakan Çalhanoğlu transferi hakkındaki soruları yanıtladı. Çalhanoğlu, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Önümüzde EURO 2020 var, oraya odaklandım. Turnuvadan sonra kararımı vereceğim." dedi.