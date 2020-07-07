Hamza Hamzaoğlu: Bu akşam iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum
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Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, “Bu akşam iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, " İyi başladık maça. Pozisyonlar da yakaladık. Erken gol veya golleri bulabilseydik kazanabilirdik. 1-0 öne geçmemize rağmen skoru koruyabilmemiz gerekiyordu. Fakat Emre özel ve önemli bir oyuncu. Girdiğinde kimin önüne gelirse iyi kapatalım dedik. İyi pas atıyor ve gol vuruşu yapıyor. Bir tanesinde yakaladı ve attı. 8. günümüzde 3. maçımızı oynuyoruz. Kolay değil, sakatlıklar vermeye başladık, çok normal. Planlama yaparken aslında bunların göz önünde bulundurulması gerekirdi. Bütün takımlar için bu sıkıntılar yaşanacak, yaşanıyor. Daha sonra anlamsız bir şekilde 9 gün bir aramız oluyor" şeklinde konuştu.
"Soner uzun bir süre sonra oynamasına rağmen oldukça iyi mücadele etti"
Soner Dikmen'in performansını değerlendiren Hamzaoğlu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Soner uzun bir süre sonra oynamasına rağmen oldukça iyi mücadele etti. Pozisyonlar da yakaladı. Keşke bir tanesini atabilseydi" diyerek açıklamasını sonlandırdı.